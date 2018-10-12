Disney confirmó el regreso de Ryan Coogler como el director de la segunda entrega de Black Panther. No sólo eso, sino que también estará encargado de escribir el guión de la cinta.

Este movimiento era de esperarse después del gran éxito que tuvo la primera parte, cautivando a críticos, especialistas y público en general; convirtiéndose T’Challa en uno de los personajes más reconocidos a nivel mundial en este 2018.

Se espera que el guión y la fase de planeación se completen en los primeros meses de 2019, con un estreno planeado para 2020; asimismo, se confirma que Chadwick Boseman regresará como el Rey de Wakanda, no se sabe si el resto del elenco repetirá (dígase Shuri, Okoye y Nakia); aún así, se espera contar con actores y actrices de la primera entrega.

Con información de Cosmic Book Movies.