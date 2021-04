Quien demandó a Guillermo del Toro por plagio, lo ha reconocido como el verdadero creador de ‘La forma del agua’.



En 2018, la película ‘La Forma del agua’ de Guillermo del Toro -estrenada en 2017- fue una de las cintas mas premiadas durante la ceremonia de los Premios Oscar pero, ciertamente tras acaparar la atención de todo el mundo, una demanda en contra del director por supuesto plagio llegó a sus manos, misma que hoy ha sido desechada.

La demanda en contra de Guillermo del Toro por su película ‘La forma del agua’ o ‘The shape of water’, una sensación en taquillas que se llevó las alabanzas de parte de la crítica, se vio ensombrecida porque un mes antes de que se celebrara la entrega de los Premios Oscar, una demanda fue interpuesta contra el director jalisciense y su productor asociado Daniel Kraus.

La demanda provenía del hijo del novelista Paul Zinde l, quien aseguraba que Guillermo del Toro había copiado “descaradamente” la historia, elementos y personajes de una obra teatral suya de los años 60 llamada ‘ Let Me Hear Your Whisper ’.

Esta obra trata sobre una mujer de la limpieza en un estudio biológico que se encariña de un delfín dentro del centro pero, que al saber que experimentaran con él, decide liberarlo.

La demanda ha sido desestimada ya que el argumento es “demasiado general”

Pero, de acuerdo a IndieWire y a The Hollywood Reporter, el juez ha desestimado y desechado la demanda pues el argumento, según su dictamen, es “demasiado general” como para ser protegida; esto pese a que el año pasado se había hablado de “evidencia adicional” que analizaría las similitudes de la obra de Zindel con ‘La forma del agua’ de Guillermo del Toro.

No obstante, pese a que estas pruebas debían presentarse el próximo mes de julio, mismas que traerían a expertos y testimonios, el demandante ha decidido decidido desistir tras revisar pruebas que aseguran que Guillermo del Toro no robó ideas para ‘La forma del agua’.

“David Zindel, hijo de Paul Zindel, autor de ‘Let Me Hear Your Whisper’ reconoce, basándose en información confidencial obtenida durante el proceso de litigio, que sus afirmaciones de plagio son infundadas. Reconoce a Guillermo del Toro como verdadero creador de ‘La forma del agua’. Cualquier similitud entre las dos obras es coincidencia.” Representante de Searching Pictures

Guillermo del Toro tuvo otras acusaciones pero ninguna llegó al terreno de lo legal

Por otro lado, en 2018 el director francés Jean-Pierre Jeunet también había acusado de plagio a Guillermo del Toro al asegurar que se había robado una escena de su película ‘ Delicatessen ’ (1991).

Además de esta acusación, también se le había señalado por varias similitudes de un corto de Países Bajos llamado ‘ The Space Between Us ’ (2017) pero La Academia de Cine del país desestimó estas acusaciones.