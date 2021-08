Guillermo del Toro reclama a Enrique Alfaro por detención de ciudadano que salió a comprar comida

México.- El cineasta Guillermo del Toro reclamó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por la supuesta detención de un ciudadano que salió a comprar comida en dicha entidad durante el periodo de Emergencia Sanitaria por el coronavirus.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el director de cine consideró el acto como una brutalidad, al asegurar que el sujeto sólo quería comprar comida y fue tratado como un criminal por parte de policías.

En el video aparecen dos uniformados con cubrebocas y uniforme con la palabra "Jalisco" bordada en uno de sus costados, por lo que probablemente se trate de elementos de la policía estatal.

Los oficiales sujetan a un hombre y amenazan con multarlo. Esto por presuntamente no portar cubrebocas en la calle y por ir de un lado a otro en busca de víveres.

El agresor insiste en que sólo está buscando comida y que los policías lo están lastimando.

"Vine a comprar mi comida. ¿Por qué me quieres llevar? Me lo están dando (el cubrebocas). Yo nada más compro mi comida y me voy. La gente lo está viendo"

Ciudadano detenido.