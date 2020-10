Marvel usaría CGI para revivir a Chadwick Boseman en 'Black Panther 2'

El estudio trataría de hacerle un homenaje al actor y el personaje.

La triste e intempestiva muerte de Chadwick Boseman ha dejado muchas dudas acerca del futuro de 'Black Panther' en el MCU; desde el día de su fallecimiento se ha hablado de lo qué sucederá con el personaje y la nueva película. Ahora un reporte señala que Marvel usaría CGI para traer de regreso al actor.

De acuerdo con el insider Daniel Richtman y We Got This Covered, el estudio planearía aplicar la misma técnica que usara Lucasfilm para con Carrie Fisher en 'The Rise of Skywalker' y 'Rogue One', donde la actriz fue añadida con escenas de archivo y animación por computadora.

Sin embargo, esto no significa que Boseman volvería con el protagónico; sólo se mostraría en un par de escenas, incluso se habla de un cameo, con el fin de rendirle un homenaje al actor y cerrar el ciclo del personaje. Tal vez mostrando cómo pasaría el manto de Black Panther a la persona que vaya a ser la nueva protectora de Wakanda.

Black Panther Marvel/Disney

¿Hay posibilidades reales de ver a Chadwick Boseman en 'Black Panther 2'?

Ahora bien, Disney y Marvel tienen todos los recursos para incluir a Chadwick Boseman en 'Black Panther 2' con CGI; sin embargo, hay unos puntos que se deben de ver si es que esta sería la idea para este nuevo filme.

Primero esta el consentimiento de la familia. Aunque Boseman tenía contrato con Disney y Marvel, esto no significa que pueden explotar su imagen de esta manera una vez que se dio la muerte; para poder hacerlo necesitan expresamente en aval de su familia directa, es decir, padre, madre, hermanos, esposa e incluso hijos si son mayores.

Black Panther Marvel/Disney

Después está la empresa o técnica que se usará para añadir a T'Challa a la historia, no en cuanto a narrativa, sino en lo que se refiere al mismo CGI; mal aplicada la animación, más que un homenaje parecería una burla al actor, hay varios casos de actores y actrices afectados por los gráficos por computadora.

Por último estaría la reacción de los fans, lo cual dependería de qué tan bien salga el modelo 3D de Chadwick Boseman. Los seguidores de 'Star Wars' aplaudieron a la Carri Fisher joven en 'Rogue One'; pero despreciaron a Grand Moff Tarkin en esa misma película.

Con información de We Got This Covered.