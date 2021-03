Black Widow llegará a cines y Disney+ el próximo 9 de julio.



De manera oficial, Marvel ha revelado que la cinta Black Widow, la cual ha sufrido una serie de retrasos ante la pandemia de Covid-19, será estrenada de manera simultánea en cines y en Disney+ bajo el esquema de Premiere Access en la plataforma de streaming, el próximo 9 de julio.

El anuncio oficial de Marvel y Disney, acompañado de un nuevo póster de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), ha hecho que el nombre de Black Widow se coloque entre las tendencias de Twitter, con más de 4 mil 700 tweets en los últimos minutos.

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez — Marvel Studios (@MarvelStudios) — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021

Pese a que en un principio, Marvel Studios se había resistido a la idea de estrenar Black Widow en Disney+, tal parece que la pandemia de Covid-19 aún no ha dado tregua y, con los estrenos de la plataforma como ‘Raya y el último dragón’ o ‘Soul’, han visto finalmente viable esta opción.

Black Widow cambia su fecha del 7 de mayo al 9 de julio

Originalmente, Black Widow iba a ser estrenada el próximo 7 de mayo, en donde el CEO de Disney, Bob Chapeck aseguraba que no habría mas retrasos y que no estaría disponible en Disney+.

Sin embargo, tal parece que la pandemia continúa haciendo estragos por lo que Marvel ha decidido mover una vez más la fecha para el 9 de julio y esta vez estrenarla en Disney+ con Premiere Access.

Usualmente, este tipo de estrenos en la plataforma de Disney+ tiene un costo de 30 dólares en Estados Unidos pero, con ‘Raya y el último dragón’, el costo final en México fue de 349 pesos , aunque de momento no hay un precio confirmado.

En el mismo comunicado en donde se anuncia la nueva fecha de estreno de Black Widow y su disponibilidad para Disney+, también se ha anunciado que ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring’ movió su fecha de estreno al 3 de septiembre aunque no se dijo si también estará disponible en la plataforma de streaming.

También se anunciaron otra serie de retrasos en sus películas quedando las fechas así:

'Luca' para el 18 de junio sin costo adicional por Disney+

'Cruella' para el 28 de mayo en cines y Disney+ por Premiere Access

Así quedan las nuevas fechas de los próximos estrenos de Disney:#Cruella ➡ 28 de mayo (Cines y Acceso Premium) #Luca ➡ 18 de junio (Disney+ sin coste adicional) #BlackWidow ➡ 9 de julio (Cines y Acceso Premium)#ShangChiAndTheLegendOfTheTenRings ➡ 3 de septiembre (Cines) pic.twitter.com/jkVkgN7YGz — DISNEY REACTIONS (@DisneyReact) — DISNEY REACTIONS (@DisneyReact) March 23, 2021

Con información de Marvel.