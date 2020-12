Amber Heard estaría en pláticas para unirse al reboot femenino de ‘Piratas del Caribe’, saga que fue protagonizada por Johnny Depp



De acuerdo a varios medios, Amber Heard podría protagonizar al lado de Margot Robbie el reboot de ‘Piratas del Caribe’, del cual Johnny Depp fue la estrella desde el 2003 hasta el 2017 .

Según reporta We Got This Covered, Amber Heard podría unirse al reboot femenino de ‘Piratas del Caribe’ que Disney estaría planeando al lado de Margot Robbie, saga de películas por la cual Johnny Depp logró gran reconocimiento gracias a su personaje de ‘ Jack Sparrow ’, mismo que se ganó el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo.

No obstante, tras el escándalo vivido por la demanda de Johnny Depp ante el diario The Sun tras llamarlo “ golpeador de esposas ”, la fama del actor ha ido en declive pese a las pruebas que ha presentando en donde expone a Amber Heard como su maltratadora durante sus años de matrimonio.

El mas reciente escándalo que el actor tuvo que pasar fue su despido de ‘Animales Fantásticos 3’ en donde interpreta al mago tenebroso ‘Gellert Grindelwald’, personaje que ahora ha sido tomado por Mads Mikkelsen.

Amber Heard en pláticas para protagonizar ‘Piratas del Caribe’

Ahora, según apunta el medio, Amber Heard estaría en pláticas para unirse al reboot femenino de ‘Piratas del Caribe’ junto a Margot Robbie y Karen Gillian; esto pese a las críticas que ha recibido la ex esposa de Johnny Depp por parte de los millones de fans del actor tras su despido de ‘Animales Fantásticos 3’ quienes han exigido que la actriz sea despedida de su papel de ‘ Mera’ en ‘Acuaman’.

Esta petición se ha hecho de manera formal en la plataforma Change.org, misma que ha logrado recaudar más de 1.6 millones de firmas de todo el mundo; sin embargo, al parecer entre los planes de Warner no está su despido e incluso hay rumores de una película en solitario para este personaje

Ahora, de confirmarse el rumor de que Amber Heard aparecerá en reboot de ‘Piratas del Caribe’, esto podría detonar aún más el enojo de los fans de Johnny Depp hacia Heard y hacia Disney especialmente.