Entre lágrimas, Wendy Guevara habla sobre la crisis que tuvo Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024, tras el posicionamiento de Adrián Marcelo.

Tras ganar la primera temporada, Wendy Guevara -de 31 años de edad- se ha convertido en una seguidora de esta segunda emisión por lo que no ha dudado en reaccionar sobre lo que sucede en el reality show.

Y es que a través de sus redes sociales, Wendy Guevara suele compartir su opinión acerca de lo que va pasando en La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, Wendy Guevara sorprendió a sus seguidores al publicar un video llorando después de lo que se vivió en el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2024.

Wendy Guevara se mostró conmovida con la crisis que tuvo Arath de la Torre -de 49 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2024 ya que incluso pidió su salida.

En su video, Wendy Guevara se refirió a las fuertes palabras que dijo Adrián Marcelo -de 34 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2024 y que pronto se viralizaron en las redes sociales.

Arath de la Torre y Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2024 (@lacasafamososmx)

Llorando, Wendy Guevara reacciona a posicionamiento de Adrián Marcelo vs Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024

Cada semana va aumentando la tensión en los posicionamientos en La Casa de los Famosos México 2024.

En esta ocasión, Adrián Marcelo se convirtió en tendencia luego de que decidió arremeter en contra de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024.

Durante su posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2024, Adrián Marcelo insinuó presunta evasión fiscal y supuesto clasismo por parte de Arath de la Torre.

Las palabras de Adrián Marcelo hicieron que Arath de la Torre sufriera una crisis e incluso le pidió a la producción salir de La Casa de los Famosos México 2024.

Toda esta situación en La Casa de los Famosos México 2024 se viralizó en las redes sociales y Wendy Guevara no dudo en reaccionar a las palabras de Adrián Marcelo contra Arath de la Torre.

Wendy Guevara lamentó que las palabras de Adrián Marcelo en contra de Arath de la Torre hayan sido muy bajas, pues le tocó temas que no tenían nada que ver con La Casa de los Famosos México 2024.

Entre lágrimas, Wendy Guevara señaló que no podía creer lo que acababa de ver, pues no pensó que se iba enganchar de esta manera con el reality show.

Wendy Guevara recordó que cuando estuvo dentro de La Casa de los Famosos México se vivió con intensidad, pero desde afuera es otra cosa.

“Oigan, se pasan. O sea el posicionamiento con Arath fue tan bajo. Estoy atacada, nunca pensé que me fuera a enganchar así con un reality, ahora los que lo vivimos adentro es intenso, pero los que estamos afuera... No lo puedo creer. Estoy atacada” Wendy Guevara

¿Qué pasó con Arath de la Torre y Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2024?

Lejos de lo que se pensó en un primer momento, Arath de la Torre es considerado como el líder del cuarto Mar.

Por lo que desde el principio Arath de la Torre ha tenido un enfrentamiento con Adrián Marcelo, considerado líder del cuarto Tierra.

A pesar de que ya habían limado las asperezas, Adrián Marcelo volvió con los ataques y en pleno posicionamiento arremetió en contra de Arath de la Torre.

Y es que Adrián Marcelo le señaló a Arath de la Torre que no tenía necesidad de ganar La Casa de los Famosos México 2024, incluso insinuó presunta evasión fiscal y clasismo.

“Tú no necesitas ganar La Casa de los Famosos México 2. Tienes un estilo de vida opulento, tus historias normalmente se sitúan Europa o en destinos que son para alguien que está alineado a la izquierda, son muy difíciles de acceder para un mexicano que gana yo creo a la semana lo que tú ganas en 12 horas” Adrián Marcelo

Arath de la Torre no se quedó callado y aseguró que no tenía porque darle explicaciones sobre su situación financiera.

“Es muy fácil decir que a veces los aristas no tenemos necesidades. No tengo por qué darte explicaciones de mis necesidades, no te voy a estar enseñando mis estados de cuenta” Arath de la Torre

Aunque en ese momento Arath de la Torre se logró controlar, después tuvo una crisis cuando en la sala de nominados le presentaron un video con sus hijos.

Arath de la Torre rompió en llanto y tuvo una fuerte crisis e incluso pidió abandonar La Casa de los Famosos México 2024 pues destacó que ya no aguantaba los golpes bajos.

“No puedo con los juegos, no puedo con este juego sucio, con estos golpes... De verdad no puedo... Que me disculpen mis hijos, que me disculpe el público. No puedo con estos golpes bajos, con las mentiras, estas bajezas...” Arath de la Torre

En su discurso, Arath de la Torre puntualizó que no aguantaba está situación y que prefería ganarse el dinero de otra forma.

“No se van a meter ya con mi vida. Tratando de sobajarme, que yo no tengo necesidades, no es cierto. No puedo, prefiero ganármelo de otra manera, siempre por la derecha” Arath de la Torre

Gala Montes y Mario Bezares se rompieron con esta situación y de inmediato le mostraron su apoyo a Arath de la Torre.

Al final, Arath de la Torre se quedó en La Casa de los Famosos México 2024.