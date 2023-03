Durante un podcast, Wendy Guevara de Las Perdidas, dio una polémica opinión sobre las mujeres trans y la mujeres biológicas.

Y aunque aseguró que esta era su forma de pensar y pidió respeto, en redes sociales varios colectivos trans criticaron a Wendy Guevara.

Pues debido a que Wendy Guevara es una de las influencers pertenecientes al colectivo más influyente, le reprocharon el supuesto ejemplo que estaría dando.

El Día Internacional de la Mujer, Wendy Guevara y Kimberly de Las Perdidas asistieron como invitadas al podcast en YouTube número 29 de La Divaza.

Y con motivos de la conmemoración del 8 de marzo, Las Perdidas fueron cuestionadas cobre su opinión en cuanto al ‘Feminismo trans excluyente’.

Rama del feminismo que excluye a las mujeres trans del movimiento.

Por lo que en este sentido, Wendy Guevara dio su opinión sobre las mujeres trans y desató toda una polémica en torno a ella.

Pues de acuerdo con Wendy Guevara, ella no se considera una mujer trans, sino una “chica trans”.

Diferencia que radica principalmente en los órganos reproductivos femeninos y masculinos.

Esta opinión, aseguró la influencer, siempre le ha traído criticas por parte de personas pertenecientes a los colectivos LGBT, quienes creen que su opinión sería motivo de ataques.

“A mi siempre me han atacado muchas chicas, y más chicas que están en esto de los colectivos de la comunidad, siempre me han atacado porque yo siempre he dicho que no me considero una mujer, yo siempre he dicho que soy una chica transexual y para mí una mujer es la mujer biológica que puede dar un bebé, (…) su órgano reproductor femenino”

Wendy Guevara