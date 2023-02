En una sincera plática con la locutora Karime Pindter, de 29 años de edad, Wendy Guevara, también de 29 años, destapó una de las caras de Ninel Conde.

Y es que Wendy Guevara de Las perdidas, no puede olvidar el momento en que Ninel Conde, de actualmente 46 años de edad, la miró con asco.

Verás, Wendy Guevara asegura que en el pasado se encontró a Ninel Conde en una alfombra roja y como fan fue inevitable acercarse a ella y pedirle una foto.

Curiosamente era la primera vez que La Perdida acudía a una alfombra roja: “Llevaba un vestido bien culero, qué vergüenza. Estoy fea, pero en ese entonces estaba más fea”, relata.

Explica que en ese momento tampoco tenía busto y aún así usó un vestido con transparencia en el pecho, pero eso no fue lo peor, Ninel Conde le hizo una grosería.

“Estaba muy fea la transparencia, no combinaba con mi piel y Ninel me vio, yo le dije: me regalas una foto, y me hizo así (barrió) y se volteó, agarró su celular”

Wendy Guevara