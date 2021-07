¿Quién es Dyhzy? El hijo del Presidente de Argentina

Recientemente se dio a conocer que el hijo del Presidente de Argentina, quien se hace llamar Dyhzy, cambiaría su genero a “X”.

Esto gracias a que, su papá, el Presidente de Argentina, anunció que se podrá agregar la letra “X” en los DNI (Documento Nacional de Identidad), para todas aquellas personas que no se identifiquen con los géneros binarios (Mujer/Hombre).

La noticia de que Dyhzy cambiaría su género a “X” causó gran revuelo en redes sociales, por lo que se volvió tendencia.

Dyhzy nació el 16 de diciembre de 1994. Actualmente tiene 26 años.

Es hijo de Alberto Fernández, el actual Presidente de Argentina, y Marcela Luchetti.

De acuerdo con las declaraciones de Dyhzy, desde que era niño, nunca se identificó como hombre , a pesar de que sus papás lo educaron de forma tradicionalmente masculina.

Incluso Dyhzy también explicó que nunca se sintió cómodo con que lo llamen Estanislao, el nombre que sus papás eligieron para él.

Una vez que creció, Dyhzy tuvo la libertad de elegir su propio camino , el cual lo marcó como una de las personalidades más reconocidas dentro de los medios.

Dyhzy comenzó a estudiar diseño gráfico e ilustración, además de iniciar en el mundo laboral con una compañía de seguros.

Pero lo que más llamó la atención, es que se volvió Drag Queen, ganando gran número de seguidores en sus redes con ello.

Dyhzy también es conocido por su trabajo como cosplayer.

Actualmente, el hijo del mandatario de Argentina, cuenta con más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

“Creo que la identidad es algo que se construye desde siempre, desde que has nacido. No es algo que te dan, la construye uno mismo, en base a las cosas que vives, las que te gustan y las que no, las que te hacen bien y mal”

Dyhzy