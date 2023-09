Hay nueva polémica en La Más Draga ahora porque las Drag Queen usaron términos en inglés los cuales están prohibidos ya que darían promoción a otros programas.

Por ello productores de La Más Draga 6 regañaron a las Drag Queen, lo que no gustó a la audiencia quienes se están organizando para tirarles el evento.

En el reciente episodio del salseo de La Más Draga 6, donde las Drag Queen expresan su sentir sobre lo ocurrido en la última competencia, la polémica se hizo presente.

Esto por las Drag Queen usaron términos como King y Queens cuando intercambiaban opiniones, lo que enfureció a los productores de La Más Drag, quienes las reprendieron.

“Se les olvida dónde están, la marca que están representando, se les olvida, vamos a cortar el salseo ya, por favor terminenlo”, se escucha decir a un molesto productor, quien agrega:

“Se les está diciendo, dice y dice lo mismo, son dragas, la más draga, no es la más drag queen, no es look. Estamos defendiendo nuestro proyecto si ustedes no lo quieren defender entonces díganlo y mañana se salen, es en serio. Son pocas las que se ponen la camiseta y sino están demostrando eso ahorita al rato va a ser peor. Comprométanse con nosotros como lo estamos haciendo con ustedes. ¿Quieren ser gringas? Entonces váyanse a otro lado porque no es aquí. Estamos cansados, todo el tiempo quieren ser gringas”

Productores de La Más Draga 6