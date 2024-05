M’Balia está lista para agrandar su familia y quiere embarazarse de su esposo trans con una fecundación in vitro.

El 24 de noviembre de 2022, M’Balia -de 45 años de edad- se casó con Alex Tinajero en una ceremonia privada en San Miguel de Allende.

A casi 2 años de matrimonio, M’Balia y su esposo quieren ser padres, por lo que están listos para tener a su primer hijo juntos.

La familia de M’Balia está compuesta por Alex Tinajero y sus cuatro hijos, pero la pareja quiere un integrante más.

Es por eso que M’Balia reveló a Pati Chapoy -de 74 años de edad- que muy pronto va a iniciar un proceso para convertirse en madre junto a Alex Tinajero.

M’Balia contó que está todo listo para convertirse en madre por quinta vez y ya comenzó a inyectarse hormonas.

La cantante expresó que ella y su esposo han tenido que recorrer varios países para encontrar el procedimiento correcto para ser padres.

En el caso de M’Balia y Alex Tinajero, hay un tema que los especialistas deben saber manejar, la intersexualidad.

“Ha sido un proceso muy complicado, por diferentes cuestiones, por mi edad me descartan fácilmente ha pesar de que estoy bastante bien, hemos tenido que recorrer diferentes países, y sin entrar en demasiado detalle la intersexualidad es algo que no se trata, no se conoce, no ocupa campo en la medicina”

M'Balia