Le magistrade Ociel Baena denunció a Martha Márquez, senadora por Tamaulipas del Partido del Trabajo (PT), debido a una polémica razón. El anuncio de le representante electoral se dio a conocer a través de sus redes sociales.

Ociel Baena, primer magistrade electoral no binarie en América Latina, informó que presentó una denuncia en contra de la senadora Martha Márquez Alvarado, a quien señaló de difundir ideología de género discriminatoria en las escuelas.

Le magistrade concedió una entrevista para Página 24 de Aguascalientes el 9 de junio de 2023, en la cual dijo lamentar las expresiones de Martha Márquez durante una transmisión una de Facebook de la senadora del PT.

En ese sentido, Ociel Baena adelantó el 9 de junio que interpondría una denuncia contra Martha Márquez.

“Voy a iniciar por dos vías legales, como se dice en la jerga jurídica mi derecho a la defensa e interpondré una denuncia por violencia política en razón de género porque me invisibiliza como persona no binaria, que lo he dicho públicamente y la senadora lo sabe y al señalarme con el género de varón me invi­sibiliza y disminuye la autopercepción que es un derecho humano y como servidora pública debe de saber y respetar”.

Le magistrade precisó esto porque consideró lamentables los comentarios de la senadora del PT durante su transmisión de Facebook:

“Hay que señalar que si quisiera ir a pri­marias, secundarias a donde hay menores de edad a hablarles de derechos político-elec­torales y derechos humanos como es el ser persona no binaria, no es ideología, es im­portante distinguir lo que es ideología, que es un pensamiento que se debate, cuestiona, evoluciona o involuciona, pero lo que no está en discusión son los derechos humanos que no son prerrogativas inherentes a un ser o al contentillo de personas y uno de esos es que se respete la identidad de género, es un derecho humano de los que no cumplimos con los grupos mayoritarios”

Magistrade Ociel Baena