Buenas noticias para la comunidad LGBY y los amantes del drag, pues La Más Draga 7 es un hecho y ya hay detalles al respecto.

El anuncio de la séptima temporada ya fue liberado en las redes oficiales del reality show, generando fuertes expectativas.

¿Cuándo se estrena La Más Draga 7? Te decimos dónde ver la nueva temporada

Tras un largo periodo de ausencia, La Más Draga 7 fue anunciada oficialmente con toda la información para el estreno:

Día de estreno: Martes 30 de septiembre de 2025

Hora de estreno: En punto de las 9:00 de la noche

En dónde ver: En el canal de YouTube oficial de La Más Draga

Por si fuera poco, la producción también confirmó que la influencer Karime Pindter -de 31 años de edad- será la conductora de esta temporada.

La ex Acapulco Shore no estará sola en esta labor, pues estará acompañada por el también influencer Johnny Carmona y la artista drag Alexis3xl.

Desde ya este trío al frente del reality show favorito de YouTube ya promete buenos momentos para la temporada por iniciar.

Por su parte, el panel de jueces La Más Draga 7 quedó conformado por tres personalidades que garantizan exigencia y una visión completamente renovada.

La maquilladora Yari Mejía -de 43 años de edad- es una de las jueces confirmadas para el programa.

Le siguen figuras como Bernardo Vázquez Guadarrama, mejor conocido como Letal, un reconocido drag mexicano y maquillador.

El panel de jueces cierra con la incorporación de Natalia Sosa.

¿Quiénes son los participantes de La Más Draga 7?

Como en cada temporada de La Más Draga se espera una amplia variedad de estilos, así como performances e innovadoras propuestas escénicas.

La séptima temporada de La Más Draga contará con un total de 14 participantes, entre quienes se encuentran: