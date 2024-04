Wendy Guevara compartió que por ahora no tiene la menor intención de hacerse la vaginoplastia y tuvo reveladores argumentos del porqué seguirá con un tiempo con esa decisión.

A pesar de que Wendy Guevara -de 30 años de edad- es una chica trans, compartió con Gustavo Adolfo Infante que disfruta su cuerpo tal y como es, es decir, con pene.

Ante ello, no descartó que en algún momento se pueda hacer la vaginoplastia, pues ha visto que “queda muy bonita”, pero por ahora tiene un fuerte motivo para quedarse con su pene.

Wendy Guevara tuvo una parte reveladora en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde habló abiertamente sobre hacerse vaginoplastia o no.

Como breve contexto, recordemos que Wendy Guevara es una chica transgénero, pues aún tiene su pene. De decidir hacerse la vaginoplastia, pasaría a ser una chica transexual.

Sin embargo, la propia influencer contó sentirse muy a gusto con el cuerpo que actualmente tiene, pues aún conserva su pene.

Incluso, Wendy Guevara explicó que a diferencia de otras chicas trans acepta su cuerpo a tal nivel que se masturba, pues no se siente incómoda.

Aunque Wendy Guevara contó que no está totalmente descartado hacerse vaginoplastia, explicó que por ahora quiere su pene, porque la hace sentir “diferente” al verse al espejo.

“A mí me gusta verme en el espejo y me gusta tener pene y bubis, a mí me encanta, me gusta cuando me veo, digo -soy diferente, me veo diferente-”.

Wendy Guevara, influencer.