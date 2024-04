Wendy Guevara pasó de ser influencer a una estrella de televisión, pero eso también se le dio la oportunidad de saber que quiere ser conductora, aunque unos la vean como Brincos Dieras.

Si algo quedó claro para Wendy Guevara -de 30 años de edad- al salir de La Casa de los Famosos México, es que su carisma llegó a todo México y hasta nivel internacional.

A ello se le suma el contrato que firmó con Televisa con muchas oportunidades para triunfar como actriz o seguir en su rubro de cantante, sin embargo, ella tiene otras aspiraciones.

Pese a ello, dos ‘envidiosos’ a quiénes les contó que quería ser conductora, le dijeron que era más del estilo de Brincos Dieras -de 50 años de edad-, con un show de stand up o algo similar.

El éxito que Wendy Guevara tuvo en La Casa de los Famosos México es indiscutible, pues además mostró tener una empatía genuina con el público.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad-, la influencer trans contó que gracias a las puertas que le ha abierto Televisa, ha podido probar distintas áreas del medio.

Y es que resultó que más allá de la actuación y de cantar, Wendy Guevara quiere ser conductora, pues contó que le emociona mucho leer el teleprompter y estar frente a las cámaras.

Aunque no contó el motivo por el que no estudiaría actuación, se sinceró sobre cantar -que ya ejerce-, diciendo que solo lo hace con autotune, “no canto bien”.

Sin embargo, Wendy Guevara contó que sin duda se encaminaría por la conducción, situación que Gustavo Adolfo Infante apoyó, pues sabe del éxito que tuvo “Resulta y Resalta” en La Casa de los Famosos México.

“Lo que me ha llamado la atención es que me gusta mucho conducir, me gusta hablar con la cámara y hablar y hablar (...)”.

Wendy Guevara, influencer.