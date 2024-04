Marlon Colmenarez rompe el silencio y da su versión sobre el pleito con Wendy Guevara de 30 años de edad tras ser acusado de andarla estafando.

Durante las últimas horas, se habla de un distanciamiento entre Marlon Colmenarez y Wendy Guevara, a pesar que han sido muy buenos amigos.

Por ello, el venezolano hace frente a los rumores de pleito con la influencer y se defiende tras rumores sobre la supuesta estafa de dinero que ha sido acusado.

Al respecto, a través de TikTok se reveló que todo habría ocurrido luego de un viaje que hicieron juntos a Cancún en el que Wendy Guevara pagó 500 mil pesos por su hospedaje.

Y le entregó otros 500 mil pesos a Marlon Colmenarez como regalo de cumpleaños.

Sin embargo, él sólo paso unos días con ella y después se fue con otra mujer, algo que le habría molestado a la influencer.

Fanáticos y amigos de Wendy Guevara han señalado que el modelo venezolano Marlon Colmenarez, se aprovecha de ella para ganar fama y dinero.

Aunque la influencer lo defendió en constantes ocasiones de un momento a otro dejaron de aparecer juntos por lo que los rumores de un distanciamiento surgieron de inmediato.

Aseguraban que Wendy Guevara se alejó de Marlon Colmenareaz por que supuestamente la estafó con un millón de pesos.

En las últimas horas, Marlon Colmenarez hace frente a los rumores de estafa y da su versión sobre el pleito con la influencer.

“Hago este video para aclarar unas cosas que estan pasando un poco fuertes y delicadas y hago este video para yo defenderme porque no es justo que la gente este tirando y yo no..."

Fue a través de su cuenta en Instagram en donde Marlon Colmenarez dejo en claro que el objetivo del video es defenderse ante críticas de los haters.

Expresa, que el no sirve para caer en chismes, puesto que no es de hablar en público pero los rumores que lo señalan como un estafador ha rebasado sus límites.

Marlon Colmenarez revela que lo que ha surgido en redes sociales sobre la supuesta estafa en contra de Wendy Guevara es mentira.

Recalca, que ante los principios y valores que sus padres le enseñaron, el modelo venezolano afirma que nunca ha robado ni estafado a nadie.

Si bien Wendy Guevara ya salió a desmentir dicha información, muchos aseguran que solo está “protegiendo” al modelo, quien la estaría “manipulando” para sacarle “provecho”.

Marlon Colmenarez fue contundente en su video publicado en Instagram al declarar que nunca estafo a Wendy Guevara.

Marlon Colmenarez expresa el rumor se ha salido de control, pues ha dañado su imagen.

“No es lo que ustedes quieran pensar es lo que es, yo soy una buena persona, yo me considero una buena persona, no jodo a nadie, no ando robando a nadie

Marlon Colmenarez