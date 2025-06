Gualy Cárdenas y César Doroteo sorprendieron a la audiencia de su programa de YouTube, Rudo y Cursi.

Y es que César Doroteo, de 36 años de edad, presentó a “Mindy La Regia”, la versión Drag Queen de Gualy Cárdenas, actual esposo de la conductora Jimena Longoria.

César Doroteo y su equipo de trabajo lo hicieron posible, convirtieron a Gualy Cárdenas en Drag Queen.

Gualy Cárdenas, esposo de Jimena Longoria, se puso en manos de Laisha, colaboradora de César Doroteo, quien se encargó de vestirlo y maquillarlo.

El proceso duró cerca de tres horas por lo que una vez que se vio al espejo, Gualy Cárdenas, de 38 años de edad, se empoderó.

"A su madre. Soy otra güey. En mamona. No me hables, Qué pedo. No mames. Estúpida“, expresó.

Gualy Cárdenas