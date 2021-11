México.- Xavi Hernández califica al FC Barcelona como el mejor del mundo en su presentación como nuevo director técnico de dicho equipo.

Vaya que las primeras palabras de Xavi Hernández como DT del FC Barcelona ilusionan a la afición, pues afirmó que llega al “ mejor equipo del mundo ”

Asimismo, el otrora genial mediocampista aseguró que en el equipo catalán está prohibido empatar o perder , de modo que buscará la victoria en cada partido.

“Muchas gracias. Estoy muy ilusionado. Quiero dar las gracias al club, a la afición... Tengo la piel de gallina. Somos el mejor club del mundo. Vamos a trabajar con mucha exigencia para conseguir éxitos. El Barça no se puede permitir empatar o perder, hay que ganar cada partido. Me habéis emocionado. Muchas gracias de corazón. ¡Visca el Barça y visca Catalunya”

Como si se tratara del fichaje de una súper estrella del futbol, Xavi Hernández fue recibido de manera multitudinaria por la afición del FC Barcelona.

Y es que fueron alrededor de 10 mil aficionados los que se dieron cita en el Camp Nou para atestiguar la presentación de Xavi Hernández.

Recordemos que el nuevo DT es una figura absoluta del FC Barcelona debido a los grandes logros que cosechó como jugador.

Para darnos una idea de ellos, vale decir que Xavi Hernández conquistó más de 20 títulos como jugador culé .

Entre sus campeonatos que más destacan son los ocho títulos de Liga y los cuatro de Champions League .

Pese a que hasta hace no mucho el FC Barcelona era de los equipo más reputados del mundo, actualmente se encuentra sumido en una penosa crisis, la cual tendrá que enfrentar Xavi Hernández.

En aras de salir del noveno lugar de La Liga y de calificar a la segunda ronda de la Champions League, Xavi Hernández adelantó que habrá normas estrictas en el vestuario.

Máxime porque, según trascendidos, ha sido la indisciplina interna uno de los principales obstáculos para que el FC Barcelona vuelva a los sitios de honor.

“No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en cualquier club. Cuando he tenido normas hemos ido bien y cuando las hemos tenido hemos ido mal. No es cuestión de ser duro es poner unas normas y están ahí para cumplirlas. No es disciplina, es órden”

Xavi Hernández