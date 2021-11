Xavi Hernández llega a un FC Barcelona lleno de deficiencias ¿cuáles serán los retos?

Xavi Hernández tendrá un gran reto que enfrentar, al llegar a un FC Barcelona lleno de deficiencias, producto de malos manejos.

Xavi regresa al equipo que lo vio consolidarse como futbolista y donde escribió su nombre en la historia. FC Barcelona no pudo encontrar a otro técnico que conociera mejor al equipo, que Xavi.

Aunque Xavi Hernández expresó anteriormente que se sentía preparado para dirigir a los culé s, la realidad es que el equipo se encuentra en una complicada situación.

Previo a su llegada al club español, Xavi mencionó estar feliz en el Al-Sadd pero siempre tuvo el sueño de dirgir al Barcelona, mismo que está a punto de concretar y en pocos días será presentado de manera oficial.

“Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no pero por el momento estoy feliz en el Al-Sadd y muy orgulloso de ello”, comentó para el diario 20 Minutos”.

Xavi Hernández regresa a casa 6 años después de despedirse del Camp Nou. 💙❤ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021

FC Barcelona y su complicada situación

No obstante, FC Barcelona atraviesa por una de las peores rachas. Perdió a su máximo referente, Lionel Messi, en medio de una crisis económica y malos resultados.

Los blaugranas militan en la novena posición de LaLiga y solo han conseguido un triunfo. Mientras que en la Liga de Campeones vienen de vencer al Dinamo en un partido bastante sufrido.

FC Barcelona solo ha logrado colarse a una final de la Liga de Campeones desde hace 10 años y ha perdido a jugadores referentes en la plantilla.

Lo que es cierto, es que Xavi podría pulir las cualidades de la plantilla actual para intentar formar un equipo competitivo, aunque el panorama es coplicado, pues el equipo que brilló antes, hoy se encuentra envuelto en sombras.

Ronald Koeman, fuera del FC Barcelona (Manu Fernandez / AP)

Lo que dejó Ronald Koeman en el FC Barcelona

Ronald Koeman se fue del equipo con mucho resentimiento por parte de los aficionados por los malos resultados que dejpo en su gestión.

No obstante, el club enfrentará un nuevo problema y es que Koeman no aceptó el dinero que le ofrecieron como indemnización.