El FC Barcelona recurre al mercado de NFT, por lo que equipo azulgrana se une a esta nueva tecnología para ofrecer el contenido histórico de uno de los equipos más importantes del fútbol español

Al parecer el equipo azulcrema, se ha sumado a la fiebre del mundo digital con los NFT(Non Fungible Token), luego de alcanzar un acuerdo con Ownix, con el objetivo de ampliar su estrategia de expansión global del club.

Con este acuerdo, el Barcelona estará dispuesto a vender a sus aficionados contenido exclusivo de algunos de sus momentos históricos del club en sus casi 122 años de historia.

“Lo que hará el club es capturar momentos significativos de su historia, crear activos digitales únicos que reproducirá estos momentos y ponerlos a disposición de los fans, que podrán coleccionarlos” Ownix

El Barcelona apostará por entrar al mercado de los usuarios del internet y coleccionistas digitales, que estarían dispuestos a pagar por un token único e irrepetible de algunos de los momentos memorables del fútbol español.

Por su parte el presidente del Barcelona, Joan Laporta aseguró que con la creación de los NFT, acercará aún más a la afición con el equipo azulcrema, ” es una oportunidad única para seguir creciendo y consolidando la marca Barça”, dijo.

¿Qué ofrecerá el Barcelona en NFT?

Esta puesta del club de fútbol español dará acceso a clips de momentos icónicos del equipo y las transacciones serán llevadas a través de Ownix.

Con esto los aficionados, podrán ser dueños de momentos únicos del club, como uno de los tantos goles marcados por Leo Messi durante los 20 años que fue parte del equipo español.

Asimismo, los momentos subastados del Barcelona serán seleccionados por “comité conjunto especial” para primero así salir como subastas únicas y luego como una edición limitada o colección más extensa.

¿Qué son los NFT?

¿Qué son los NFT? Son las siglas en inglés de token no fungible, un activo lo cual podría traducirse de manera simple como “objeto no intercambiable” en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero no tienen forma tangible.