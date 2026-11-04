Viking vs Sabah se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League, el pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026 es victoria del equipo local.
Viking vs Sabah: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Viking 1-0 Sabah es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Viking 1-0 Sabah.
Viking vs Sabah: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Viking vs Sabah, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
Viking
- Portería: Joe Bell
- Defensas: Herman Haugen, Gianni Stensness, Jesper Daland, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne y Martin Ove Roseth
- Centrocampistas: Kristoffer Askildsen y Tobias Moi
- Delanteros: Veton Berisha, Peter Christiansen y Romano Postema
Sabah
- Portero: Stas Pokatilov
- Defensas: Akim Zedadka, Steve Solvet, Aden McCarthy y Tymoteusz Puchacz
- Mediocampistas: Du Queiroz e Ivan Lepinjica, Kaheem Parris, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simić
- Delantero: Joy-Lance Mickels
Hora y canal del partido: Viking vs Sabah en La Champions League
Viking vs Sabah chocan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One.
- Partido: Viking vs Sabah
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lyse Arena
- Transmisión: Fox One