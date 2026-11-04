Viking vs Sabah se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League, el pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026 es victoria del equipo local.

Viking vs Sabah: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Viking 1-0 Sabah es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Viking 1-0 Sabah.

Viking vs Sabah: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Viking vs Sabah, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Viking

Portería: Joe Bell

Defensas: Herman Haugen, Gianni Stensness, Jesper Daland, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne y Martin Ove Roseth

Centrocampistas: Kristoffer Askildsen y Tobias Moi

Delanteros: Veton Berisha, Peter Christiansen y Romano Postema

Sabah

Portero: Stas Pokatilov

Defensas: Akim Zedadka, Steve Solvet, Aden McCarthy y Tymoteusz Puchacz

Mediocampistas: Du Queiroz e Ivan Lepinjica, Kaheem Parris, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simić

Delantero: Joy-Lance Mickels

Hora y canal del partido: Viking vs Sabah en La Champions League

Viking vs Sabah chocan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One.