Viking vs Sabah se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League, el pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026 es victoria del equipo local.

Viking vs Sabah: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Viking 1-0 Sabah es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Viking 1-0 Sabah.

Viking vs Sabah: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Viking vs Sabah, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Viking

  • Portería: Joe Bell
  • Defensas: Herman Haugen, Gianni Stensness, Jesper Daland, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne y Martin Ove Roseth
  • Centrocampistas: Kristoffer Askildsen y Tobias Moi
  • Delanteros: Veton Berisha, Peter Christiansen y Romano Postema

Sabah

  • Portero: Stas Pokatilov
  • Defensas: Akim Zedadka, Steve Solvet, Aden McCarthy y Tymoteusz Puchacz
  • Mediocampistas: Du Queiroz e Ivan Lepinjica, Kaheem Parris, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simić
  • Delantero: Joy-Lance Mickels

Hora y canal del partido: Viking vs Sabah en La Champions League

Viking vs Sabah chocan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One.

  • Partido: Viking vs Sabah
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Lyse Arena
  • Transmisión: Fox One