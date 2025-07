La Jornada 2 del Apertura 2025 de la Liga MX continúa con el viernes botanero, hoy 18 de julio; te decimos los horarios y dónde ver los 3 partidos programados.

El Club América y el Toluca ganaron sus respectivos partidos en duelos adelantados de la Jornada 2 de la Liga MX, dejando todo listo para el viernes botanero, hoy 18 de julio.

Necaxa vs Querétaro, San Luis vs Rayados y Mazatlán vs Puebla, son los 3 partidos programados hoy 18 de julio en el viernes botanero de la Jornada 2 de la Liga MX.

Viernes botanero hoy 18 de julio: Horario y dónde ver Necaxa vs Querétaro en la Liga MX

Necaxa vs Querétaro abren el viernes botanero de la Jornada 2 de la Liga MX, hoy 18 de julio, en puntos de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Las señales del Canal 7, Claro Sports y ViX transmitirán el partido Necaxa vs Querétaro.

Partido: Necaxa vs Querétaro

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Fecha: Viernes 18 de julio de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Canal 5, Claro Sports y ViX

Viernes botanero hoy 18 de julio: Horario y dónde ver San Luis vs Rayados en la Liga MX

Rayados busca su primer triunfo en el Apertura 2025, cuando visite a las 21 horas a San Luis, como parte del viernes botanero de la Liga MX, hoy 18 de julio.

Las señales de ESPN y Disney+ transmitirán el partido San Luis vs Rayados, como parte de la Jornada 2 de la Liga MX.

Partido: San Luis vs Rayados

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Fecha: Viernes 18 de julio de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y Disney+

Viernes botanero hoy 18 de julio: Horario y dónde ver Mazatlán vs Puebla en la Liga MX

El partido Mazatlán vs Puebla cierra la actividad en el viernes botanero, hoy 18 de julio, en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma Tubi transmitirá el partido Mazatlán vs Puebla en la continuación de la Jornada 2 de la Liga MX.