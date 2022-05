Víctor Guzmán anunció que no falta mucho tiempo para que se sepa la verdad sobre el dóping positivo que dio en el 2020, y que le impidió formar parte del Club Chivas.

El Pocho Guzmán, jugador del Club de Futbol Pachuca, que disputará la gran final del Clausura 2022 contra el Atlas Futbol Club reveló que en su momento “se revelará la verdad sobre ese tema”.

De un momento a otro, cuando estaba entrenando con el Club Chivas, rumbo al Clausura 2020. Víctor Guzmán dejó el equipo acusado de haber dado positivo a un control antidopaje, lo que deshizo el pase.

Días después, la contraprueba resultó negativa. Aún así, el jugador estuvo fuera de las canchas por seis meses , hasta que volvió a jugar con los pachuqueños.

El futbolista ha sido reacio ha hablar sobre el tema, aunque dice que no falta mucho para que haya más datos sobre el caso que lo arcó en su carrera

Víctor Guzmán insistirá con la Selección Mexicana

Víctor Guzmán, jugador del Club de Futbol Pachuca, ignora si el dóping positivo que dio en el 2020, lo ha alejado de la Selección Mexicana.

“No sé qué es realmente lo que me aleja de la Selección, lo que sí es que seguiré insistiendo hasta que me vean. Como lo dije en alguna ocasión, estaré chingue y chingue”, dijo.

Indicó que ha demostrado que “me puedo levantar de cualquier cosa, y que puedo volver al nivel que antes mostré, si no es que ya lo hice. La vida sigue y lucharé hasta el final por estar en la Selección Mexicana”.

Gerardo Martino (Juan Luis Diaz / MEXSPORT)

Víctor Guzmán: Europa o el Club Chivas

Víctor Guzmán quien estuvo a punto de formar parte del Club Chivas, si no hubiera sido por sus problemas de dopaje en el 2020, señaló que no descarta volver al Rebaño, donde jugó en fuerzas básicas.

“Sería cuestión que el presidente (Jesús Martínez) llegara a un acuerdo con Guadalajara, y que el proyecto sea serio. Tienen que entender que para que un jugador cambie de equipo, deben de existir dos factores: Una buena oferta para el club y que el proyecto sea serio”, añadió.

Pero también hay otro factor a tomar en cuenta, “mi sueño es jugar en el futbol europeo, y si no hay una oferta de fuera, podría ir a cualquier equipo. Club Chivas no me desagrada, mientras no se interponga en el camino de ir a Europa ”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok