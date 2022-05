Víctor Guzmán, jugador del CF Pachuca, lanzó un contundente mensaje a Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, al término del partido de semifinales frente al Club América.

El ‘Pocho’ Guzmán, después del duelo ante las Águilas en el Estadio Azteca, dejó una declaración sobre su ausencia en la Selección Mexicana que causó demasiada polémica.

El futbolista de los Tuzos del Pachuca considera que se encuentra en su mejor momento y desconoce el motivo por el cual no sea llamado al Tricolor por el director técnico argentino.

“En mí no está, siempre lo he dicho, voy a seguir, si al final de cuenta es un tema personal o a lo mejor no le gusta como juego, pero voy a seguir contribuyendo; no depende de mí”, declaró el volante de los Tuzos.

Víctor Guzmán, de una manera muy peculiar, advirtió a Gerardo Martino sobre su ausencia en el Tricolor: “Se la voy a poner difícil al ‘Tata’, voy a estar chingue y chingue, para que al final diga ‘esté cabrón está con goles y asistencias”.

“Ahora que no estoy convocado, creo que se nota la responsabilidad que tengo con mi equipo, es lo que me está dando para estar en un buen nivel”, agregó el futbolista de los Tuzos.

Víctor Guzmán dice que el Estadio Azteca sí pesa

Víctor Guzmán reconoce que los Tuzos no tuvieron su mejor partido ante las Águilas del Club América y sabe que el domingo será un encuentro igual de complicado.

Sobre su visita al Estadio Azteca, Víctor Guzmán, aceptó que inmuebles como ese o el Universitario de los Tigres siempre pesan.

“Veo que otros estadios pesan, como el Volcán o el Azteca. Nosotros no tenemos mucha afición, pero es sincera, que nos apoyen, que desde la jornada uno estamos dando lo mejor”, declaró el ‘Pocho’.

Víctor Guzmán (Mexsport)

Los números del Pocho Guzmán en el Clausura 2022

Víctor Guzmán debutó el 11 de Agosto de 2015 y su nivel siempre ha ido en ascenso. Ahora se encuentra en un gran nivel, pero no ha llegado el esperado llamado a la Selección Mexicana.

En esta temporada, ha disputado todos los encuentros, suma mil 478 minutos y lleva seis anotaciones.