Grupo Pachuca intercede para evitar desafiliación del Querétaro, hicieron todo por evitar que los Gallos no fueran desafiliados.

De acuerdo con David Medrano, Grupo Pachuca fue uno de los que intercedió para que Querétaro FC no desapareciera de la Liga MX.

Finalmente, lo consiguieron y el equipo será desafiliado aunque si habrá consecuencias y esa será que el Estadio Corregidora será vetado por todo un año.

Asimismo, la directiva actual tendrá que alejarse de toda actividad relacionada con el futbol por 5 años, además de las pérdidas económicas que conlleva tener el estadio cerrado.

No obstante la desafiliación no fue una opción viable y Mikel Arriola presidente de la Liga MX explicó los motivos, y entre ellos está que los jugadores no tendrían que pagar cuando los responsables fueron los de la directiva.

“No queremos hacer pagar a los jugadores y jugadoras del Club Querétaro. La responsabilidad es de la directiva” , dijo el directivo.

Fans del Querétaro FC (Omar Martinez / Mexsport)

Querétaro FC vs Atlas FC: Falta de seguridad en el Estadio Corregidora

Una de las cosas que desató críticas, fue la falta de seguridad en el recinto , pues de haber estado presentes más policías la catástrofe se pudo haber evitado.

Pero, los videos e imágenes son muy claros y eso no pasó, pues en ninguno de los que circulan en redes sociales se ve que personal de seguridad haga algo para detener la violencia.

No es sino hasta después, cuando ya había decenas de heridos, cuando la seguridad comenzó a tomar cartas en el asunto, pero todo había estallado.

Tragedia en el Querétaro FC vs Atlas FC (Omar Martinez / Omar Martinez)

Atlas FC: Aficionado perdió un ojo en el enfrentamiento

Aficionado perdió un ojo durante el enfrentamiento en el Estadio Corregidora; el gobernador de Querétaro pidió su traslado a la Ciudad de México para que sea atendido.

No obstante, reiteró que los heridos han sido atendidos de manera correcta y poco a poco han sido dados de alta del Hospital General.