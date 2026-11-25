Toluca vs Atlas chocan en la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo de los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Atlas: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

Toluca 2-1 Atlas es el pronóstico del partido ida de cuartos de final en el Apertura 2026.

Pronóstico: Toluca 2-1 Atlas.

Toluca vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos final de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Atlas, en la ida de cuartos de final de la Liga MX.

Toluca

Portero: Ronaldo Beltrán

Defensas: Brian García, Luan, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Fernando Arce, Víctor Guzmán y Nicolás Castro

Delanteros: Alexis Vega, Federico Viñas y Paulinho

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Milton Valenzuela, Juan José Purata, Gaddi Aguirre y Édgar Zaldívar

Mediocampistas: Aldo Rocha, Víctor Ríos, Luís Esteves y Kevin Zenón

Delanteros: Ryan Mmaee y Florián Monzón

Toluca vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Toluca vs Atlas. Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.