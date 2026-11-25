Toluca vs Atlas chocan en la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo de los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs Atlas: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga MX
Toluca 2-1 Atlas es el pronóstico del partido ida de cuartos de final en el Apertura 2026.
Pronóstico: Toluca 2-1 Atlas.
Toluca vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos final de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Atlas, en la ida de cuartos de final de la Liga MX.
Toluca
- Portero: Ronaldo Beltrán
- Defensas: Brian García, Luan, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Fernando Arce, Víctor Guzmán y Nicolás Castro
- Delanteros: Alexis Vega, Federico Viñas y Paulinho
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Milton Valenzuela, Juan José Purata, Gaddi Aguirre y Édgar Zaldívar
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Víctor Ríos, Luís Esteves y Kevin Zenón
- Delanteros: Ryan Mmaee y Florián Monzón
Toluca vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX
Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Toluca vs Atlas. Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Toluca vs Atlas
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: TUDN y ViX