En las últimas semanas, en el futbol mexicano se ha hablado mucho de la polémica que causaron jugadores profesionales por realizar apuestas en varios partidos, algo que está prohibido por el reglamento de competencia.

El escándalo de las apuestas es un tema muy delicado en el futbol mexicano, a pesar de que se dio en la Liga de Expansión MX y en la Liga Premier MX.

Y ahora, uno de los jugadores involucrados en toda esta polémica rompió el silencio para asegurar que está viviendo un momento muy complicado y teme por su seguridad.

Jugador involucrado en escándalo de apuestas teme por su seguridad

A través de un video compartido en sus redes sociales, Francisco Tede, ex futbolista de Correcaminos en la Liga de Expansión MX, rompió el silencio y solicitó que ya no le mencionen el tema, pues no está pasando por su mejor momento en cuestión anímica.

“Hola, buenas noches. Hago este video para pedirles de la manera más atenta que ya no hagan más especulaciones, por favor. Ya no me mencionen, ya no me etiqueten, ya no me manden más mensajes preguntándome.

La verdad temo por mi seguridad y por la seguridad de mi familia. Ustedes no saben por todo lo que pasé y sigo pasando. Realmente las personas que me conocen deben de estar tranquilas por lo que saben que soy.

Les pido de la manera más atenta que ya no me mencionen, ya no manden mensajes, mi carrera está arruinada. Yo sólo quiero estar tranquilo, temo por mi seguridad y por la de mi familia”, mencionó Francisco Tede.

El brutal castigo para los futbolistas involucrados en escándalo de apuestas

Luego de una investigación por parte de la Comisión Disciplinaria, se publicaron las sanciones para los futbolistas involucrados en el escándalo de apuestas.

Aunque no se revelaron todos los nombres, sí se dijo que la suspensión es de cualquier actividad relacionada al futbol profesional (deportiva, administrativa y/o de representación) por: