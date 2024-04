Tano Ortiz habló en conferencia de prensa previo al duelo ante el Inter Miami en los Cuartos de Final de la Concachampions y ya volvió a provocar a Messi.

Antes del primer choque entre el Inter Miami vs Rayados que se disputó en Florida, el Tano Ortiz aseguró que los juegos en los que está el astro argentino suele tener favoritismo por los árbitros.

Las polémicas declaraciones del Tano Ortiz calaron hondo en Messi y sus amigos quienes luego de perder el primer partido por 1-2 ante Rayados increparon al staff de los regios en los vestidores tras finalizar el encuentro.

Las acciones de Messi hicieron que Rayados mandara un comunicado a la Concacaf para que se investigara las agresiones del argentino, pero a eso se le va a sumar una nueva advertencia del Tano Ortiz.

¿Qué le dijo el Tano Ortiz a Messi?

Lo que es un hecho es que el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions entre el Inter Miami vs Rayados va a ser un encontronazo, un espectáculo imperdible.

El Tano Ortiz aseguró que Rayados no va a cambiar en absolutamente nada, de hecho con sus declaraciones han incendiado a Miami, por lo que está aplicando la misma fórmula para provocar a Messi y se desconcentre en el partido.

“Rayados no va a cambiar en nada, no vamos a conceder ninguna ventaja deportiva, no voy a cuidar el resultado, nosotros vamos a proponer y mis jugadores lo tienen bien clarito”: Tano Ortiz.

El Tano Ortiz dijo que Monterrey va a buscar la victoria ante el Inter de Miami de Messi desde el minuto 0, por lo que queda claro que Rayados va por todo ante los del Tata Martino.

Messi se tiene que preocupar por Rayados, y no al revés, dice el Tano Ortiz

El Tano Ortiz insistió en encender a Messi previo al duelo entre el Inter de Miami vs Rayados y aseguró que el argentino es quien debe preocuparse por el partido, y no al contrario.

“Somos Monterrey, estamos en casa y con nuestra gente, que Messi se preocupe por nosotros”: Tano Ortiz.

Partido: Rayados vs Inter Miami

Fecha: Miércoles 10 de abril del 2024

Horario: 20:30 hrs (Centro de México)

Transmisión: Fox Sports Premium