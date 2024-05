Alejado del boxeo y en plena rehabilitación, Julio César Chávez Jr. reveló el calvario que vivió en prisión, luego de su detención en los Ángeles, California, por el delito de posesión de armas.

La policía irrumpió en la casa de Julio César Chávez Jr. y lo encontraron con un arma fantasma: tenía en su poder un rifle ilegal.

El exboxeador fue enviado ante la justicia estadounidense en enero pasado y muy pronto fue liberado tras pagar una multa de 50 mil dólares (alrededor de 850 mil pesos mexicanos). Además, ingresó a una clínica de rehabilitación para tratar el problema con las adicciones.

Aunque sólo pasó unos días en la cárcel, el hijo de Julio César Chávez vivió momentos bajos, alejado de su familia, al borde del divorcio y con su papá molesto por su nuevo escándalo.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. sobre su paso por la prisión?

Julio César Chávez Jr. experimentó uno de los momentos más complicados de su vida. Fue detenido en Estados Unidos por posesión ilegal de armas. Una fianza lo salvó de pasar más días en prisión, pero el tiempo que estuvo ahí lo hizo pensar en la muerte.

“No soy tan valiente como para quitarme la vida. Se necesita mucho valor. Cuando entré a la cárcel fueron días muy difíciles, muy cansados. Varias veces me sentí mal, pensé que me iba a morir, pero sí aguanté. Estoy impío, estoy bien y así me voy a mantener”, dijo Julio César Chávez Jr. en entrevista con Telemundo.

“En mis días más difíciles, fue mi malestar estar aquí, solo, con mi papá enojado diciendo que iban a ir por mí. Mi esposa ya no quería saber nada de mí y se quería divorciar. Realmente hoy estoy en mejoría, no te lo tiene que decir mi papá ni nadie. Ojalá me dure la oportunidad”, agregó el expugilista mexicano.

Julio César Chávez Jr. regresará al ring contra Darren Till

La herencia a Julio César Chávez Jr. en el boxeo nunca fue entregada. El pugilista mexicano ha protagonizado una gris carrera bajo la sombra de su padre y envuelto en las adicciones se ha alejado del ring con más pena que gloria.

En medio del proceso de rehabilitación, Julio César Chávez Jr. sostendrá una pelea contra Darren Till el 20 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

“Fui el primer campeón mexicano de peso mediano en la historia de México y quiero demostrar que puedo volver a ser campeón. Mi regreso al ring en este evento histórico es un honor. El sábado 20 de julio voy a ganar por KO y seguiré mi camino”, dijo en declaraciones recogidas por ESPN.

Darren Till hará su debut en el boxeo tras una exitosa carrera en la UFC y será ante el hijo de la leyenda del boxeo, quien busca retomar el rumbo en el mundo del boxeo.