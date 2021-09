Simone Biles sobre Tokio 2021: “Nunca debí haber integrado otro equipo olímpico”

Simone Biles llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 siendo considerada como garantía, no de una, sino de varias medallas para Estados Unidos, como sucedió en Río 2016.

Sin embargo, Simone Biles sorprendió a todos al anunciar su retiro de varias competencias en las que era considerada como la rival a vencer, para cuidar su salud mental.

Mirando en retrospectiva, Simone Biles afirmó que su renuncia a Tokio 2021 debió ser presentada “mucho antes” de que iniciara la justa olímpica.

En entrevista para la revista New York Magazine, publicada el 27 de septiembre, Simone Biles, quien es considerda por muchos como la mejor gimnasta de todos los tiempos, dijo:

Simone Biles, de 24 años, era considerada una de las favoritas a ganar ganar varias medallas de oro en Tokio 2021, sin embargo, terminó participando sólo en dos competencias.

Ello, debido a un ataque de “twisties”, que le hace perder el sentido de la orientación cuando está en el aire. Ante lo vivido, Simone Biles comentó:

Simone Biles, sobreviviente de abuso sexual, también habló de cómo le afectó el escándalo del doctor Larry Nassar, exmédico del seleccionado femenino estadounidense de gimnasia:

“Fue demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que había trabajado desde que tenía 6 años. No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo superé todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron”

Simone Biles