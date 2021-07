Juegos Olímpicos Tokio 2021: ¿En qué lugar quedó Simone Biles?

La gimnasta Simone Biles es una de las favoritas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 al debutar el pasado domingo con una nota de 14.133.

Simone Biles de 24 años tuvo un comienzo difícil al clasificar en segundo lugar detrás de Rusia durante el pasado domingo 25 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En sus redes sociales, Simone Biles aseguró que no fue un día fácil y que a veces sentía que tenía el peso del mundo sobre los hombros-

“Sé que me olvido de ello y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea ¡a veces es difícil jajaja! ¡Las olimpiadas no son una broma! PERO estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente.”

Simone Biles