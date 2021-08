México.- Daniel Brailovsky, uno de los referentes históricos del Club América, se pronunció en torno al polémico regreso de Renato Ibarra.

Si el Club América es campeón con un gol de Renato Ibarra, el Ruso Brailovsky no festejará el título, pues no está de acuerdo con el regreso del ecuatoriano.

Y es que, como dijo Daniel Brailovsky, “ hay cosas que son imperdonables ”, por ende, no está de acuerdo con la presencia de Renato Ibarra en las Águilas.

“Si el América es campeón con gol de Renato, no lo voy a festejar, me va a encantar pero no lo voy a festejar”

Daniel Brailovsky