México.- Sergio Pérez: Heineken lo felicita por no tomar agua durante GP de Estados Unidos, como el mismo piloto reveló luego de la carrera.

Fue en su cuenta de Twitter donde Heineken, una de las cerveceras más conocidas del mundo, felicitó a Sergio Pérez por el tercer lugar conseguido en el Gran Premio de Estados Unidos.

“Bien hecho por seguir nuestros consejos, Sergio Pérez, y bien hecho en el podio”, escribió la cervecera para mostrarle su apoyo a Checo Pérez.

Tal como Checo Pérez afirmó después del Gran Premio de Estados Unidos, se quedó sin agua para beber desde la segunda vuelta.

“Fue muy difícil este Gran Premio porque me quedé sin agua desde la segunda vuelta. Pero no me doy vencido por el apoyo de todos ustedes (los fanáticos mexicanos)” Sergio Pérez

Heineken felicita a Sergio Pérez (Twitter )

Prensa internacional alaba a Sergio Pérez

Gracias al tercer lugar que obtuvo en el Gran Premio de Estados Unidos, la prensa internacional se rindió ante Sergio Pérez.

Medios como Gazzetta dello Sport, The Race, y Crash reconocieron la gran carrera llevada a cabo por Checo Pérez.

“Aunque no podía quedarse con los líderes, tenía el tercer lugar bajo control durante toda la carrera a pesar de un problema con la botella de bebidas, lo que significa que no tenía agua”, escribió The Race.

Cabe señalar que Sergio Pérez ocupa el cuarto lugar en la clasificación general de la actual temporada de Fórmula 1.

Checo Pérez llega a 14 podios en Fórmula 1

Desde que incursionó en la Fórmula 1 en 2011, Sergio Pérez suma 14 podios , lo que deja en claro su categoría.

Además, es el cuarto podio que registra en la temporada 2021 de la Fórmula 1 luego de los obtenidos en el GP de Azerbaiyán, Francia, Turquía y Estados Unidos.

Gran Premio de Malasia 2012: segundo lugar

Gran Premio de Canadá 2012: tercer lugar

Gran Premio de Italia 2012: segundo lugar

Gran Premio de Bahréin 2014: tercer lugar

Gran Premio de Rusia 2015: tercer lugar

Gran Premio Mónaco 2016: tercer lugar

Gran Premio de Europa 2016: tercer lugar

Gran Premio de Azerbaiyán 2018: tercer lugar

Gran Premio de Turquía 2020: segundo lugar

Gran Premio de Sakhir 2020: primer lugar

Gran Premio de Azerbaiyán 2021: primer lugar

Gran Premio de Francia 2021: tercer lugar

Gran Premio de Turquía 2021: tercer lugar

Gran Premio de Estados Unidos 2021: tercer lugar