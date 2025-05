La Selección Mexicana Femenil comienza su preparación para la Copa del Mundo Brasil 2027, para eso jugarán unos amistosos contra Uruguay. En esta convocatoria hay una gran sorpresa.

Y es que bajo la dirección de Pedro López, Charlyn Corral regresa a la Selección Mexicana Femenil, para enfrentar estos partidos contra Uruguay.

Charlyn Corral había mostrado su gran nivel en la Liga MX Femenil, y hasta en Europa, aunque simplemente no se le daba el campeonato. Pero todo cambió en este Clausura 2025 que fue campeona con Pachuca.

Lo curioso, es que a que pese mostraba un buen rendimiento, no era convocada cuando Mónica Vergara era la DT. La futbolista tuvo una polémica pues declaró que no había meritocracia y que por eso no la llamaban.

Selección Mexicana Femenil convocatoria: sorpresa para los partidos amistosos contra Uruguay

Ahora que sabemos que Charlyn Corral regresa a la convocatoria de la Selección Mexicana Femenil, veamos a las demás convocadas.

Es importante decir que de las 26 jugadoras que fueron llamadas a la Selección Mexicana Femenil, 6 de ellas son de las campeonas actuales: Pachuca.

Esta es la lista completa para los amistosos contra Uruguay:

Porteras: Esthefanny Barreras, Blanca Félix, Celeste Espino

Esthefanny Barreras, Blanca Félix, Celeste Espino Defensas: Kenti Robles, Annia Mejía, Reyna Reyes, Aaliyah Farmer, Ana Mendoza, Natalia Colín, Karol Bernal, Anika Rodríguez

Kenti Robles, Annia Mejía, Reyna Reyes, Aaliyah Farmer, Ana Mendoza, Natalia Colín, Karol Bernal, Anika Rodríguez Medias: Rebeca Bernal, Ella Sánchez, Karla Nieto, Nicole Pérez, Natalia Mauleón

Rebeca Bernal, Ella Sánchez, Karla Nieto, Nicole Pérez, Natalia Mauleón Delanteras: Charlyn Corral, Jasmine Casarez, Myra Delgadillo, Christina Burkenroad, Diana Ordóñez, María Sánchez, Lourdes Bosch

¿Cuándo y dónde juega la Selección Mexicana Femenil en sus amistosos contra Uruguay?

La Selección Mexicana Femenil jugará 2 partidos contra la Selección de Uruguay en México. Los recibirán 2 ciudades a las que no han ido.

El primer partido de la Selección Mexicana Femenil será el 30 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla a las 19:00 hrs, tiempo del centro de México.

El segundo es el 3 de junio en el Estadio Tlahuicole de Tlaxcala a las 17:00 hrs.

Ambos encuentros se podrán ver a través de TUDN y del canal de YouTube del Tri Femenil.