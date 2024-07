¿La Selección Mexicana no ha valorado a Charlyn Corral? La delantera mexiquense estalló contra los directivos que han menospreciado su trayectoria y que la han hecho a un lado pese ser una de las mejores jugadores del país y de Concacaf.

Cansada de la indiferencia en la Selección Mexicana, Charlyn Corral alzó la voz y habló con firmeza; exige respeto a su persona y a su trayectoria.

La historia de Charlyn Corral y la Selección Mexicana ha sido muy tóxica. La delantera irrumpió en el Tricolor a temprana edad, pero de pronto quedó borrada y fue hasta la llegada de Pedro López que volvió a ser considerada aunque con un rol secundario.

Corral estuvo tres años fuera de la Selección Mexicana, el veto empezó desde la era de Christopher Cuéllar, hijo de Leonardo Cuéllar, en el banquillo tricolor; continuó con Roberto Medina y se extendió con Mónica Vergara.

¿Qué dijo Charlyn Corral sobre la Selección Mexicana?

Para Charlyn Corral, algunos de los personajes que han pasado por la Selección Mexicana han querido “borrar su nombre, han querido truncar mi carrera, han querido hacerme a un lado”

“¿Por qué dónde la deben valorar y respetar no ha sido así?”, se preguntó Charlyn en la reveladora entrevista con Aline Arnot en Caliente TV.

“Me criticaban porque estaba gorda, antes me criticaban porque no corría, me criticaban porque era chiquita y tenían que jugar las mayores; después soy mayor y me dicen que porque estoy en Europa; vengo a México y tampoco”, señaló una muy molesta Charlyn Corral.

“Yo estoy cansada de que no se me dé el reconocimiento en Selección Mexicana, estoy nominada y tú dime a quién promueven”, puntualizó la delantera y dejó entrever la molestia de la jugadora de Club Pachuca por el supuesto favoritismo a Lizbeth Ovalle, figura de Club Tigres Femenil.

“Le pese a quien le pese soy mexicana; me fui a Europa y de quien hablan no es de Charlyn es de la mexicana, por qué no se habla de que hice cien goles en Europa, quién lo ha hecho quién ha ganado un pichichi”, argumentó.

Charlyn Corral no se guardó nada en Caliente TV.



«Gente ha querido borrar mi nombre y sabemos quién».

«Estoy nominada (jugadora del año CONCACAF) y tú dime a quién promueven (cuenta de la Selección a Ovalle)». ¡PUM! 👊



«Estuve 30 días y solo uno me dio la cara Pedro López». 🔥 pic.twitter.com/wmkrjalzJr — Lester Bangs (@danpinera) July 25, 2024

Charlyn Corral fue nominada a la Jugadora del Año 2023-24 por Concacaf

Charlyn Corral y Lizbeth Ovalle fueron nominadas por la Concacaf a mejor jugadora del año; sin embargo, la delantera de las Tuzas no se sintió respaldada por la Selección Mexicana.

Corral regresó a la Selección Mexicana gracias al llamado de Pedro López, pero su rol en la cancha está lejos de ser protagónico y así se lo hizo saber al seleccionador durante la concentración del Tricolor en la Copa Oro Femenina.

Charlyn no obtuvo la respuesta que deseaba y apenas pudo platicar con López, pese a lo extenso de la concentración.