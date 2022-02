La Selección de Futbol de Polonia se niega a jugar el repechaje mundialista ante la Selección de Futbol de Rusia, debido al conflicto bélico que el país tiene con Ucrania.

La Asociación Polaca de Futbol se ha manifestado en contra de disputar el duelo de repesca a la Copa Mundial de Qatar 2022 contra la Selección de Futbol de Rusia.

Según el sorteo realizado por la FIFA, Rusia y Polonia jugará una semifinal de repechaje y quien resulte vencedor se enfrentará contra el ganador de la serie entre Suecia y República Checa.

El presidente de la Asociación de Futbol de Rusia, Cezary Kuleza, dio a conocer mediante un tuit, su posición sobre el juego de repechaje.

“¡No más palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión de la Federación Rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de play-off contra Rusia”.

Robert Lewandowski celebra gol con Polonia. (MEXSPORT/BPI/Michael Zemanek)

Afirmó que no está solo. “Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y República Checa , para presentar una declaración conjunta a la FIFA”.

Por su parte, la Federación Sueca de Futbol, se manifestó de inmediato de similar forma. La selección masculina no jugará contra Rusia, independientemente de dónde se juegue el partido.

“La Junta Federal también insta a la FIFA a cancelar los partidos de play-off en marzo en los que participa Rusia”, agregó en el comunicado.

Jugadores de la Selección de futbol de Polonia se manifiestan

Jugadores de la Selección de futbol de Polonia se manifiestan debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, haciendo eco de la postura de su federación.

No jugarán contra la Selección de Futbol de Rusia y así lo manifestaron en redes sociales, donde argumentaron que su decisión es resultado de la agresión contra Ucrania.

“Nosotros, los jugadores de la selección polaca, junto con la Asociación Polaca de Futbol decidimos que, como resultado de la agresión de Rusia contra Ucrania, no tenemos la intención de jugar en el partido de repesca con Rusia”. Selección de futbol de Polonia

“Hay cosas más importantes en la vida que el futbol. Nuestros pensamientos están con la nación ucraniana y con nuestro amigo Tomek Kędziorq, que todavía se encuentra en Kiev con su familia”, agregó.

Robert Lewandowski, estrella polaca, alza la voz

Ante la postura de la Federación de Polonia de Futbol, de no jugar la repesca a la Copa Mundial de Qatar 2022 ante Rusia por el conflicto armado, la estrella polaca Robert Lewandowski se manifestó.

El goleador dio el visto bueno a la decisión: “¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania”.

Agregó vía Twitter: “Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos pretender que no pasa nada”.