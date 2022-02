Andrey Rublev se manifestó en contra de la invasión de Rusia a Ucrania tras ganar su partido en el Abierto de Dubai, mandando un mensaje para el presidente Vladimir Putin.

Fue tras ganar su partido ante Hubert Hurkacz, cuando el Andrey Rublev escribió un mensaje de paz en la tradicional firma del ganador en la cámara de televisión.

“No war please (No guerra por favor)”, fue lo que escribió el tenista rusa tras conseguir su victoria, con la que selló su pase a la gran final del Abierto de Dubai.

Andrey Rublev reveló que ha recibido insultos sólo “por ser ruso” , una constante que han comenzado a vivir los deportistas de ese país en todo el mundo.

Después de su victoria en el torneo de Dubai, el tenista ruso se manifestó totalmente en contra de la guerra que Rusia comenzó contra Ucrania hace unos días y que también ha afectado al mundo del deporte.

Sin embargo, señaló que pese a su postura, recibe insultos y comentarios negativos, por el simple hecho de su nacionalidad.

“Recibo malos comentarios en internet por ser ruso. Comentarios agresivos. No puedo reaccionar ante ellos, porque si lo hago, estaría haciendo lo mismo. Si quiero tener paz necesito mostrar que no me importa. Aunque me tiren piedras, debo mostrar que voy por la paz. Aunque no sea responsable, no estoy aquí para ser agresivo. Pienso que esta es la forma correcta de actuar”

Andrey Rublev