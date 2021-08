México.- El partido entre la Selección de futbol de México y la Selección de futbol de Japón cambió de horario, tal como anunciaron los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio.

De modo que el partido donde la Selección de futbol de México buscará la medalla de bronce se jugará a las 4:00 am (Centro de México) y no a las 6:00 am (Centro de México), como estaba previsto.

Aunque eso sí, el duelo por el tercer lugar del futbol varonil olímpico se llevará a cabo en el mismo escenario, es decir, en el estadio se Saitama .

Selección de futbol de México en Tokio 2021 (Silvia Izquierdo / AP)

Selección de futbol de México: ¿Por qué cambió el horario del partido ante Selección de futbol de Japón?

De acuerdo con un comunicado de la FIFA, el cambio de horario del partido entre la Selección de futbol de México y la Selección de futbol de Japón obedeció a una petición del futbol femenil .

Y es que, en un afán de sortear las inclementes temperaturas , las selecciones femeniles de futbol de Suecia y Canadá , que disputarán la medalla de oro , solicitaron un cambio de horario.

“Con el fin de seguir ofreciendo las mejores condiciones posibles a las jugadoras, y tras haber tenido en cuenta el impacto de las condiciones meteorológicas en el Estadio Olímpico durante los últimos días, queda confirmado que este partido (Suecia y Canadá) pasará a jugarse ahora a las 21:00 (hora local) en el Estadio Internacional de Yokohama” FIFA

A objeto de que las finales no se empalmaran, los organizadores decidieron que el partido por el tercer lugar varonil , que protagonizará la Selección de futbol de México, pasara a las 4:00 am (Centro de México).

“Como consecuencia de ese cambio, el partido por la medalla de bronce del Torneo Olímpico de Fútbol Masculino, programado inicialmente a las 20:00 (hora local) del 6 de agosto en Saitama, se adelantará a las 18:00 (es decir, a las 4 de la mañana de México) en el mismo escenario”. FIFA

La Selección de México jugará su segundo partido en Tokio 2021 ante Japón. (Shuji Kajiyama / AP)

Selección de futbol de México va por la cuarta medalla para nuestro país

La Selección de futbol de México saldrá con el cuchillo entre los dientes a fin de vencer a Japón, país sede de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En caso de que la Selección de futbol de México se lleve la medalla de bronce, sería la cuarta de dicho metal para nuestro país.