La Selección de futbol de México cayó ante su similar de Brasil en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero pronto tendrán la oportunidad de ganar la medalla de bronce.

La Selección de México sostuvo un partido más que complicado ante Brasil, empatando sin goles en 120 minutos , por lo que el partido se fue a la tanda de penales.

Los jugadores mexicanos no estuvieron finos y Brasil terminó ganando; no obstante, el camino para el Tri en Tokio 2021 no termina aún, pues jugarán por la medalla de bronce.

¡BRASIL ESTÁ EN LA FINAL DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS!⚽️🇧🇷



La 'Verdeamarela' derrota a @miseleccionmx en la tanda de penaltis y peleará por el oro de #Tokyo2020 🔜🥇

El Tricolor estará jugando por el bronce🥉



¡A levantar la cara que esto aún no acaba! #VamosConTokyo pic.twitter.com/11jpACI7lp — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 3, 2021

¿Cuándo jugará la Selección de futbol de México por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos?

Será el próximo viernes 6 de agosto cuando la Selección de futbol de México busque cerrar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio colgándose la medalla de bronce.

El partido se llevará a cabo en punto de las 06:00 horas , tiempo del centro de México, y se podrá seguir a través de TUDN, Azteca Deportes y Claro Sports.

Cabe mencionar que la delegación mexicana acumula, hasta este martes 3 de agosto, tres medallas de bronce , por lo que de ganar el equipo nacional, llegará la cuarta presea.

México Brasil en Tokio 2021 (Andre Penner / AP)

¿Contra quién jugará la Selección de México por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos?

La Selección de futbol de México ya sabe que jugará por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero aún no conoce quién será su rival.

Y es que el equipo dirigido por Jaime Lozano deberá esperar un par de horas más para conocer al rival al que enfrentará por la medalla de bronce.