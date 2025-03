Estamos a punto de vivir un momento sublime en el futbol mexicano, pues Fernando Cevallos y Álvaro Morales estarán juntos en un inesperado, pero histórico debate.

Para nadie es un secreto que Fernando Cevallos y Álvaro Morales son dos de los periodistas deportivos más polémicos de todo el futbol mexicano, pues siempre son muy fuertes con sus críticas.

Además, el comentarista de Fox Sports México es un fiel aficionado de Chivas, mientras que el periodista de ESPN apoya al América.

Fernando Cevallos y Álvaro Morales juntos por el Clásico Nacional

Por primera en su carrera, Fernando Cevallos y Álvaro Cevallos estarán juntos en una debate, y todo por el Clásico Nacional en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Y es que Fernando Cevallos y Álvaro Morales estarán en un debate previo al Chivas vs América, el cuál se llevará a cabo en un restaurante al sur de la Ciudad de México.

El evento será el miércoles 12 de marzo en Prime Time, restaurante bar ubicado en Insurgentes Sur 959, y será moderado por Alex Blanco, uno de los comentaristas más importantes de Fox Sports México.

El debate iniciará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y hasta el momento se desconoce si habrá alguna transmisión o será una exclusiva para los que asistan al recinto.

Las polémicas declaraciones de Fernando Cevallos y Álvaro Morales por el Clásico Nacional

Fernando Cevallos es un fiel aficionado de Chivas, por lo que siempre ataca al América, mientras que el caso de Álvaro Morales es todo lo contrario, pues le va a las Águilas y le da con todo al Rebaño Sagrado.

“Gerardo Espinoza también va a ser un fracaso en Chivas Rayadas del Guadalajara, no importa quién venga, Guadalajara no tiene plantel. no tiene cultura ni filosofía de excelencia como institución”, es parte de lo que ha dicho Álvaro Morales en días recientes contra Chivas.

“Buenas noches, saludos a todos. ‘No ayudas, no party’, dije que estaba muy tranquilo porque iba a ser el arbitraje canadiense, árbitro imparcial. No se deja influenciar para marcar un penalti que no existe y, con la cancha pareja, Chivas obtiene lo que hoy buscaba", es lo que opina Fernando Cevallos.