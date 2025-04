La situación en el vestidor de Rayados está muy caliente y a punto de explotar. Reportaron una grave pelea entre Sergio Canales y Martín Demichelis.

No son nuevas las noticias que hablan sobre que el vestidor de Rayados ya lo perdió completamente Martín Demichelis. De hecho, hace poco salió un video de una discusión entre Sergio Canales y Nelson Deossa.

En el corto se puede ver que estos jugadores de Monterrey se pelean en plena cancha. El español no le pasó el balón al colombiano y este último le reclamó de manera efusiva.

Lo que vamos a ver a continuación también tiene que ver con los mismos futbolistas, así que vamos a unir las piezas.

Se rompió el vestidor de Rayados: Reportan grave pelea entre Martín Demichelis y Sergio Canales

Como vimos, Sergio Canales y Martín Demichelis protagonizaron una grave pelea, que reportaron medios especializados en Rayados.

Incluso, el entrenador de Rayados, Martín Demichelis, confirmó que hubo una discusión con Sergio Canales: "Pónganle el título que quieran. Nosotros nos abrimos a lo que el jugador quiera expresar. En todo equipo hay intercambio de opiniones. No soy autoritario. Me gusta escuchar“.

Sin embargo, hay una versión de Miguel Arizpe de que las cosas se fueron a tal punto que el español pateó una puerta de vidrio y se cortó el pie. Así que no podrá estar contra Chivas.

Parece ser que después de una sesión de videoanálisis, el español le dijo al entrenador que Monterrey no jugaba a nada con un tono elevado, además de que ha exhibido a los jugadores. Nelson Deossa fue uno de los que saltó a defender al argentino.

Luego, Canales se fue golpeando objetos y hasta dejó su camioneta en el lugar de entrenamiento.

¿Martín Demichelis se va de Rayados? El entrenador está al borde del despido

Ya han pasado semanas en las que los aficionados piden la salida de Martín Demichelis de Rayados, por supuesto, argumentado por los malos resultado.

Uno de los mayores golpes fue la ridícula eliminación de Monterrey de la Concachampions. Pero, ¿por qué no se ha ido Martín Demichelis?

Pues todo tiene que ver con dinero, resulta que la directiva no le quiere pagar la indemnización. Sin embargo, hay una cláusula en su contrato en la que si no clasifican al Play In, ya se podría con el 50% de su pago.