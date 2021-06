México.- Saúl Álvarez está dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de pelear en su casa y ante su gente, es decir, en algún recinto de Guadalajara, su ciudad natal.

Tal como señaló en una entrevista, el Canelo Álvarez tiene el sueño de pelear en México, concretamente en Guadalajara, para así estar cerca de su afición.

Incluso recordó que en febrero pasado estuvo cerca de pelear en Guadalajara, pero la pandemia de Covid-19 lo impidió, de modo que existe la disposición de pelear acá.

No importando si tiene que sacrificar dinero o algún otro aspecto, ya que Saúl Álvarez anhela ofrecer una exhibición boxística con sus fans de siempre.

“Iba a pelear aquí en febrero, pero por lo del Covid-19 ya no se pudo. Me encantaría estar aquí, pelear en mi ciudad. Es un sueño para mí. Nada es imposible, me encantaría y sacrificaría todo por pelear en Guadalajara. La disposición la tengo, quiero pelear ante mi gente, y sé que un día se va a dar”

Saúl Álvarez