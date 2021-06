Julio César Chávez peleó en el estadio Jalisco este sábado 19 de junio, donde sin duda alguna podríamos pensar que derrotó a su rival Héctor “Macho” Camacho.

La pelea de exhibición que duró cuatro rounds, tuvo un momento que se quedará guardado por el resto de la vida, luego de que el Canelo Álvarez se uniera a la esquina de Julio César Chávez .

Con halagos por parte de ambas partes, el mejor libra por libra de la actualidad se levantó de su asiento y “El Gran Campeón Mexicano”, lo invitó a pasar a la esquina junto a su equipo.

#LeyendaPorSiempre 🥊



R4: 'Canelo' Álvarez sube al ring, para acompañar a Julio César Chávez en su último round. ¡INCREÍBLE E HISTÓRICO MOMENTO!



🔴 EN VIVO: https://t.co/6oRAA8xtbP pic.twitter.com/5bMYN3e1u5 — Box Azteca (@BoxAzteca7) June 20, 2021

Al finalizar el cuarto asalto, Saúl Álvarez, dirigió unas palabras a uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, Julio César Chávez.

Asimismo, el Canelo Álvarez no se fue sin antes no escuchar lo que Julio César Chávez tenía por decir al tapatío y a los aficionados que los acompañaban esa noche.

#LeyendaPorSiempre 🥊



'Canelo' Álvarez se acerca a Julio César Chávez, intercambian algunas palabras y celebran este importante momento del boxeo mexicano.



🔴 EN VIVO: https://t.co/6oRAA8xtbP pic.twitter.com/HkdbPeOsH7 — Box Azteca (@BoxAzteca7) June 20, 2021

“Aquí tienen al mejor peleador mexicano en la actualidad y, posiblemente, de la historia. Canelo se ha ganado todo gracias a su talento, trabajo y perseverancia” Julio César Chávez

Julio César Chávez, indiscutiblemente una leyenda

Julio César Chávez se subió al cuadrilátero por última ocasión para pelear frente a “Macho” Camacho Jr. y cerrar definitivamente su carrera como boxeador.

Y es que luego de 107 peleas donde 86 fueron ganadas por vía de nocaut, el “Sr. Nocaut”, se lució con combinaciones que dejaron debilitado a “Macho” Camacho Jr.

Aunque Omar Chávez y Julito no pudieron llevarse la victoria, el Gran Campeón Mexicano, puso el apellido Chávez en alto.

No podemos negar que a sus 58 años, el “César del Boxeo” se encuentra en excelente condición y tal parece que los años para el ex campeón no pasan.