Julio César Chávez ha sido constantemente comparado con Saúl ‘Canelo’ Álvarez para saber quién es el mejor boxeador en la historia de México, y ya se pronunció al respecto.

En entrevista para ESPN, Julio César Chávez aseguró que Canelo es el mejor boxeador mexicano de la actualidad, pero que él es el mejor peleador azteca de todos los tiempos.

Julio César Chávez, primer tricampeón en la historia del boxeo mexicano, tiene argumentos para decir que es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, pero se centró en uno.

El ‘César del Boxeo’ aseguró que no importan los títulos y que cuando Canelo - o cualquier otro boxeador- llegue a 90 peleas invicto , entonces podrán discutir quién es mejor.

“Cuando alguien llegue a 90 peleas invicto, me recuerdas y me dices quién es el mejor, no importan los títulos, cuando alguien llegue a 90 peleas invicto, entonces me dices que es mejor que yo”

Julio César Chávez