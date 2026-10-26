Santos vs León se enfrentan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio TSM Corona. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Santos vs León es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Santos 2-1 León.
Santos vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs León, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Santos
- Portera: Maried Rodríguez
- Defensas: Sarina Villa, Sasha Pickard, Carol Soto y Gineva López
- Mediocampistas: Karen de León, Lía Romero y Doménica Rodríguez
- Delanteras: Sam Calvillo, Sandra Nabweteme y Vivian Ikechukwu
León
- Portera: Nicole Buenfil
- Defensas: Andrea González, Alondra Camargo, Fernanda Pinilla y Bridget Adu
- Mediocampistas: Vianney Alemán, Rubí Soto y Mayalu Rausch
- Delanteras: Luciana Riefkohl, Solange Lemos y Ruth Bravo
Santos vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA
Santos vs León se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 26 de octubre a las 18:06 horas, por FOX One y Tubi.
- Partido: Santos vs León
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026
- Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: FOX One y Tubi