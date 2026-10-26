Santos vs León se enfrentan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio TSM Corona. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Santos vs León es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Santos 2-1 León.

Santos vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs León, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Santos

Portera: Maried Rodríguez

Defensas: Sarina Villa, Sasha Pickard, Carol Soto y Gineva López

Mediocampistas: Karen de León, Lía Romero y Doménica Rodríguez

Delanteras: Sam Calvillo, Sandra Nabweteme y Vivian Ikechukwu

León

Portera: Nicole Buenfil

Defensas: Andrea González, Alondra Camargo, Fernanda Pinilla y Bridget Adu

Mediocampistas: Vianney Alemán, Rubí Soto y Mayalu Rausch

Delanteras: Luciana Riefkohl, Solange Lemos y Ruth Bravo

Santos vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA

Santos vs León se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 26 de octubre a las 18:06 horas, por FOX One y Tubi.