Santos vs León se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 26 de octubre a las 18:06 horas, por FOX One y Tubi.
- Partido: Santos vs León
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026
- Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: FOX One y Tubi
Santos vs León: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?
El lunes 26 de octubre de 2026 continúa la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido Santos vs León.
Santos vs León: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 18:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Santos vs León de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Santos vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?
El partido Santos vs León podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
- Partido: Santos vs León
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026
- Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: FOX One y Tubi