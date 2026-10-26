Santos vs León se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 26 de octubre a las 18:06 horas, por FOX One y Tubi.

Partido: Santos vs León

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026

Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio TSM

Transmisión: FOX One y Tubi

Santos Femenil necesita ganar en su cancha a León (Brandon / Brandon)

Santos vs León: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 26 de octubre de 2026 continúa la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido Santos vs León.

Santos vs León: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 18:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Santos vs León de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

León Femenil venció al Atlante en la Jornada 11 (@clubleonfemenil)

Santos vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El partido Santos vs León podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.