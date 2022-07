Rut Castillo anunció su retiro tras 25 años de carrera deportiva , siendo la primera mexicana que compitió en unos Juegos Olímpicos en gimnasia artística.

En una conferencia de prensa en donde estuvo rodeada de familiares y amigos, Rut Castillo, jalisciense de 31 años, decidió ponerle fin a su carrera en la gimnasia artística.

Señaló que la gimnasia es su pasión, pero que ha llegado el momento de cerrar ese ciclo y comenzar una nueva etapa profesional, la cual no estará alejada al deporte.

“He tomado la decisión de poner fin a mi carrera deportiva, es tiempo de empezar una nueva etapa en lo profesional y en lo personal y, que, sin duda me di cuenta de que no será alejada del deporte; porque es mi deseo y me siento con la capacidad y la experiencia de poder seguir aportando todo lo que sé al deporte y más”

Rut Castillo, quien estuviera en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, reveló que, para cerrar con broche de oro su carrera deportiva, realizara una “última gala”.

“Rut Castillo, la última gala”, se llevará a cabo el 4 de diciembre , en Jalisco, y contará con importantes invitados internacionales, campeones olímpicos en gimnasia rítmica y artística; compartirá dos de sus rutinas que presentó en Tokio.

La atleta olímpica señaló que se va “tranquila” con su decisión de retirarse, luego de haber cumplido su sueño de ir a una justa veraniega, además de lo que ha inspirado a nuevas generaciones.

“Estoy muy cómoda con la decisión, con lo que he hecho con esa clasificación olímpica, me puedo ir tranquila. Me gusta lo que he proyectado en las nuevas generaciones, las niñas se acercan a mí y me dicen que ellas también quieren llegar a unos Juegos Olímpicos; marcar este precedente ha sido importante en la gimnasia en general y, personalmente, ha sido un aprendizaje de vida”

Rut Castillo