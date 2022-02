Naomi Alejandra, joven atleta de 13 años de edad, se convirtió en multimedallista paranacional en natación.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS) informó que Noemi Alejandra, atleta que entrena en sus instalaciones, es multimedallista paranacional.

Lo anterior luego de que Naomi ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Paranacionales CONADE realizados durante noviembre y diciembre de 2021 en Cancún, Quintana Roo.

Naomi Alejandra ganó medallas en los estilos de:

La joven atleta de 13 años de edad, Naomi Alejandra, busca llegar a participar en los Juegos para Panamericanos, Mundiales y Paralímpicos .

“Quiero seguir entrenando fuerte para ir a más competencias internacionales, mundiales y paralímpicos si me lo propongo”.

Y es por eso que Naomi Alejandra se ha formado en la disciplina de natación dentro de la Unidad Deportiva Morelos del IMSS en la Ciudad de México; dominando los cuatro estilos de nado y mejorando sus especialidades, que son:

La multimedallista paranacional padece un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona acondroplasia o talla baja, por lo que aspira a ser referente y símbolo del deporte de alto rendimiento en personas con discapacidad.

De acuerdo con el IMSS, Naomi Alejandra inició su carrera deportiva en un chapoteadero desde 2017 y después fue guiada por varios maestros en la alberca de la Unidad Deportiva Morelos .

“En el agua me siento como una sirena. Cuando obtengo una medalla me siento muy orgullosa de mí, de mis profesores y de mi familia que siempre me ha apoyado”.

Naomi Alejandra