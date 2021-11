Ricardo Peláez ya había hablado sobre la posibilidad de llevar a Sebastián Córdova al Club Chivas, un movimiento que también incluiría la llegada de Uriel Antuna al Club América.

Fue en marzo de este año cuando el directo deportivo del Rebaño Sagrado, en entrevista con Marca Claro, señaló que Sebastián Córdova sería uno de los jugadores azulcremas que ficharía.

“América tiene muy buenos jugadores, conozco a (Sebastián) Córdova porque me tocó trabajar en fuerzas básicas y me tocó ver su desarrollo hasta que sale a Necaxa”, señaló.

América tiene muy buenos jugadores, conozco a (Sebastián) Córdova porque me tocó trabajar en fuerzas básicas y me tocó ver su desarrollo hasta que sale a Necaxa. A Henry Martín me tocó seguirlo en sus primeras etapas en Mérida y en Tijuana y preguntamos por él estando en América... si tuviera que escoger sería uno de esos dos”

Ricardo Peláez. Director Deportivo Club Chivas